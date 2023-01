"Sunt la fel de șocată de ceea ce găsesc. Azi am intrat în posesia unui document suplimentar care confirmă jaful pe care cei care au instrumentat privatizarea Petrom l-au făcut cu bună-știință. Dincolo de faptul că acest contract nu este semnat, așa cum ne-am fi așteptat, nici de ministrul Economiei, nici de premier, deși am văzut cu toții, de atâtea ori, în acea fotografie pompoasă de la Guvern, în care se lăudau cu semnarea acestui contract, nu este semnat nici măcar de șeful Oficiului Participațiilor Statului, ci de adjunctul său, un domn de care n-a auzit nimeni, niciodată. Sunt în curs de cercetare, să văd cine este acest domn și ce s-a întâmplat cu el., încerc să dau de el," a afirmat Anca Alexandrescu.





Semnarea contractului de privatizare a Petrom în favoarea OMV (2004)





RAPORUL CURȚII DE CONTURI DIN 2009 CONFIRMĂ JAFUL



Jurnalista a mai precizat că în cursul zilei de vineri a intrat în posesia unui alt document exploziv, un raport al Curții de Conturi, întocmit la 5 ani după privatizare, care urmărea tocmai să verifice dacă părțile și-au îndeplinit sarcinile asumate.



"Am raportul Curții de Conturi din 2009 privind implementarea și monitorizarea contractului de privatizare. Documentul are 18 pagini și, desigur, confirmă că o serie din lucrurile la care s-au angajat cei de la Petrom nu le-au respectat.

Ce este șocant pentru mine este faptul că acest contract propriu-zis, care are 66 de pagini, este atât de subțire. Chiar și când vinzi o casă și faci un antecontract, este mai bine documentat, are mai multe măsuri de precauție decât cele luate de statul român. Nu există NICIO CLAUZĂ DE REZILIERE. Nu-mi vine să cred așa ceva. O să înțelegeți duminică seară de ce acest raport al Curții de Conturi, din 2009, are legătură directă cu clauzele post-privatizare," a explicat realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".

DACĂ N-AR FI DE PLÂNS, AR FI DE RÂS. AU FĂCUT JAF





"Așa, ca un element de gravitate, care este de râs, dacă n-ar fi de plâns. Repet, citeam și nu-mi venea să cred, mi-au dat lacrimile când am citit raportul curii de conturi și am constatat că impresia mea a fost corectă și că acești indivizi AU TRĂDAT, AU VÂNDUT, AU FĂCUT JAF. Peste 11 milioane de mp au intrat în proprietatea celor de la Petrom, urmând ca după privatizare să mai primească încă 2.000 de hectare și sunt o grămadă de nereguli legate de aceste chestiuni.



Nu au respectat NIMIC DIN CEEA CE ERA IMPORTANT PENTRU ROMÂNI, asta vreau să vă spun. Mai mult de atât, NU AU FOST OBLIGAȚI SĂ RESPECTE românii, România și activitatea principală de aici. O să înțelegeți duminică seară acest lucru. Ca să înțelegeți ce clauze de privatizare li s-au pus, vă dau un exemplu : LI S-A CERUT SĂ NU SCHIMBE SIGLA. Este îngrozitor, singura clauza suspensivă pusă în contract a fost cea legată de neplata prețului la timp. Restul, vă spun duminică seară.