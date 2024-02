”Suntem la începutul unui an foarte important pentru societatea noastră, un an care va fi marcat de toate tipurile de alegeri posibile cu foarte multe provocări. Ce îmi doresc de la instituţia dvs? Îmi doresc să gestionaţi anul 2024 ca o instituţie de elită, îmi doresc să ignoraţi zgomotul de fond care va fi destul de puternic. Nu vă cer doar să vă faceţi datoria ci vă rog (.) sa faceţi performanţă, iar performanţa în opinia mea nu are la bază neapărat sau exclusiv criteriul cantitativ. În realizarea obiectivelor, cred că este foarte important să urmăriţi calitatea dosarelor, confirmată de soluţii obţinute în instanţă”, a declarat ministrul Justiției.

Potrivit Alinei Gorghiu, ”lupta anticorupţie rămâne indiferent de tensiunile sociale sau preocupările generate de contextul politic o preocupare la nivelul Guvernului României, iar măsurile luate până în acest moment au reafirmat angajamentul Ministerului Justiţiei în direcţia unui act de justiţie eficient şi de calitate”.

”Combaterea eficientă a corupţiei, a marii corupţii în România, a fost, este şi va rămâne o temă de mare interes pentru noi toţi, pentru cetăţenii din România, pentru că în final ei sunt beneficiarii demersurilor pe care procurorii le fac. Majoritatea sesizărilor provin în continuare de la persoane fizice şi juridice, aproximativ 74 de procente din totalul sesizărilor, lucru care poate să demonstreze menţinerea încrederii cetăţenilor în DNA, dar îmcrederea vine la pachet şi cu o foarte mare responsabilitate”, a subliniat ministrul.

Referindu-se la remarca des întâlnită printre români: ”Bine, l-au prins şi pe respectivul, un corupt, ticălos, face ani de puşcărie dar ştie că rămâne cu banii furaţi”. Alina Gorghiu a menționat: ”E o remarcă care arată un sentiment comun în rândurile publicului, des întâlnit în spaţiul publuic, de aceea trebuie să remarc preocuparea procurorilor DNA pentru aplicarea de măsuri asigurătorii şi recuperarea prejudiciului infracţional. Am văzut că aţi instituit măsuri în mai mult de jumătate de dosare. Vă încurajez să continuaţi, mai ales că jumătate din ceea ce se confiscă se poate întoarce în societate sub forma demersurilor de prevenire a criminalităţii sau sprijinirea victimelor infracţiunilor”.

Totodată, ministrul a arătat că anul trecut s-au produs multe schimbări la nivelul DNA.

”Aţi început un mandat nou, cu o echipă managerială care şi-a asumat o misiune nouă de restartare a mecanismului de luptă anticorupţie, cu o nouă viziune. Mie îmi place cum sună DNA 2.0, vă mărturisesc, sună fresh, sună bine. Îmi doresc această viziune de dezvoltare instituţională a Direcţiei propusă de procurorul şef să fie cât mai repede implementată”, a arătat Gorghiu.