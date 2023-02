Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vei fi tare emotional la inceputul acestui weekend. Ai grija sa nu iti duci frustrarile spre familie si prieteni. In schimb, comunica-ti trairile si ei vor intelege care iti sunt preocuparile. Va aparea o oportunitate pentru tine si partenerul tau. Ia un moment sau chiar doua pentru a cantari pro si contra inainte de a lua o decizie. Aceasta iti poate impacta semnificativ viitorul, deci alege cu atentie si cu inima.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In acest weekend, pentru tine comunicarea va fi un punct puternic. Este un timp perfect sa iti discuti preocuparile si sa gasesti cai pentru o solutie. Daca sunt aspecte serioase din trecut ce trebuie abordate cu partenerul, acum sunt momente potrivite sa lamuriti si sa mergeti mai departe. Bucurati-va de energia pozitiva adusa de planete si faceti activitati distractive impreuna. Lumineaza-ti sufletul si uita de ingrijorari si suparari. Tot ce conteaza acum este zambetul de pe chipul tau.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca ai momente in care te simti fara entuziasm si mai doborat, respira adanc si dedica-ti clipe de relaxare dupa stresul saptamanii. Daca energia negativa preluata de la altii nu este eliminata, va poate afecta in interiorul cuplului / familiei. Petrece timp in interior daca simti si hraneste-ti mintea si spiritul in liniste alaturi de cine iubesti. Uita-te in interiorul inimii tale ca sa iti reamintesti ce este valoros pentru tine. Acest tip de contact iti va readuce starea de spirit pozitiva, pacea si armonia vor fi restaurate si abia apoi poti iesi sa te bucuri de distractia din exterior adusa si favorizata de Luna plina in Leu.

