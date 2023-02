BERBEC

Mercur in Varsator intra in sectorul tau social in care iti da o perioada excelenta sa iti impartasesti ideile si priceperea cu altii. Poti cauta inspiratie noua si vei fi mult mai inclinat sa te conectezi cu lumea ca sa o gasesti. Cooperarea e mai buna decat competitia in aceasta etapa a anului pentru tine. Ideile vorbite vor fi mai unice sau progresiste decat de obicei. Aceste tranzit iti va trezi si entuziasmul pentru un vis sau un nou proiect de viata.

TAUR

Mercur in Varsator este in sectorul tau de cariera si reputatie de unde te va influenta benefic sa comunici cu mai mult impact si sa gandesti strategii eficiente de termen lung care te vor muta mai aproape de obiectivele tale. Te vei bucura sa faci planuri bune in jobul tau iar inteligenta iti va straluci, primind recunoastere pentru ideile si metodele propuse si puse in practica. Este un timp bun in care iti va creste reputatie, vei invata lucruri ce te vor ajuta substantial in cariera si vei discuta cu succes cu altii planuri de viitor.

GEMENI

Mercur in Varsator traverseaza sectorul tau de aventura si incepe o perioada puternica in care poti explora locuri noi sau idei si concepte total noi. Mintea iti este deschisa dar are nevoie de spontaneitate si entuziasm acum ca sa fie mentinuta implicata. Caile batatorite si rutinate nu vor functiona pentru tine in acest tranzit pana pe 3 februarie. Este o perioada in care sa te bucuri de mai multa pozitivitate in viziunile tale despre viata, in gandurile si conversatiile tale. Vei imbratisa moduri noi de a privi anumite probleme si situatii pentru ca ai obosit de rutina si vechi reguli si informatii. Cauti noi orizonturi la nivelurile mentale si chiar le vei descoperi.

