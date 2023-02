Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Exact cand te gandeai ca ai capatat o viziune extrem de clara despre calea ta viitoare, noi bucati de puzzle vor aparea in fata ta. Nu este neaparat un lucru rau. Planurile tale continua sa se schimbe si, la un moment dat, idei sau aspecte noi uriase vor schimba lucrurile pentru totdeauna. Sa nu te sperie nimic din toate acestea ; ai rabdare si ia-o usurel si cu pasi prudenti inainte spre ce ti-ai propus. Rezultatele te vor recompensa, vei vedea. Acum insa este un timp bun sa iti clarifici obiectivele, ca apoi sa te comiti lor in totalitate.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana, asteapta-te la o restructurare a prioritatilor tale si a proiectelor de viitor. Exista influente pozitive de la astre care te vor ajuta sa iti intelegi adevaratele sentimente despre unii oameni si situatii pentru care ti-ai dedicat multa energie in ultimul timp. Fa-ti timp sa te gandesti daca ele si ei chiar isi au loc in viata ta, daca iti este bine cu ei aici. Un aspect de rezolvat poate aparea si la locul de munca. Incearca sa il gestionezi fara exces de sentimentalism care sa te faca dramatic din cale afara. Cheltuieli neasteptate te pot stresa, deci evita cumparaturi care nu sunt prioritate si bani aruncati in stanga si in dreapta.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Aceasta perioada este foarte plina si importanta pentru tine. Perceptia ta si abilitatile tale de comunicare vor fi foarte active, gratie influentelor planetare, iar ele te vor ajuta sa iti exprimi ganduri si emotii cu scop de vindecare a unor relatii, asa cum nu puteai sa o faci pana acum. O situatie neasteptata cu potential de stres poate aparea spre finele saptamanii, mai ales daca alegi sa calatoresti, insa este doar o predispozitie. Gandeste-te bine care iti sunt sentimentele si ce vrei cu adevarat, in loc sa insisti pe situatii care nu duc nicaieri. Saptamana iti va da oportunitatea sa schimbi unele proiecte de viitor daca ceva te preocupa. Ai incredere in instinctele tale, in special pe tot ce inseamna relatii si subiecte financiare.

