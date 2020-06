Horoscop 12 iunie. O zodie trage lozul câştigător! Noroc pe toate planurile

Berbec



Nu stii, dar esti in vizorul sefilor de ceva timp. Nu este vorba de ceva negativ, dimpotriva. Esti evaluat si ai sanse sa fi avansat pe un post la care nici nu visai. Bucura-te!



Taur



Planuiesti o vacanta in care ar urma sa pleci in cateva saptamani. Dai telefoane, cauti informatii... Nu e de mirare ca vei fi mai documentat decat ghizii.



Gemeni



Fii atent cand vine vorba de bani. Incerci sa faci niste speculatii financiare, dar trebuie sa fii constient ca poti pierde tot. Analizeaza bine toate detaliile inainte sa iei o decizie.



Rac



Te atrage o persoana care, la prima vedere, te ignora. Incearca sa gasesti o varianta care sa te aduca mai aproape de ceea ce iti doresti si vei vedea atunci ce se intampla.



Leu



Se anunta o zi lejera la job. Mai spre seara vei avea niste discutii cu o ruda te anunta ca nu mai poate veni la un eveniment pe care l-ai anuntat in urma cu cateva saptamani, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara

Vei avea mult de munca, zilele astea si vei fi mai mult pe drumuri, decat acasa. Totusi, nu te plangi pentru ca ai o companie foarte placuta. E vorba de niste colegi noi si simpatici.



Balanta



Se pare ca ai tras lozul castigator pentru ca primesti o informatie ce te va ajuta sa iti imbunatatesti situatia materiala. Totusi, ai grija la speculatiile financiare, pot fi inselatoare.



Scorpion



Talentul tau de povestitor si energia pe care o emani ii cucereste pe toti astazi. Relatia cu persoana iubita e tot mai buna, la job nu e deloc rau... Se pare ca treci printr-o perioada excelenta.



Sagetator



Esti preocupat de cariera si astepti promovarea promisa de ceva timp. Nu-ti fa probleme, pari a fi chiar omul potrivit, la locul potrivit. Asta mai ales dupa eforturile din ultima perioada.



Capricorn



Ai ceva de umblat astazi...Trebuie sa rezolvi niste probleme care au legatura cu viata personala. Esti putin stresat din cauza asta, dar trebuie sa te stapanesti si sa ai rabdare!



Varsator



Vrei de ceva timp sa te reapuci de sport, mai ales ca ai pus ceva kilograme si tocmai a venit vara... Pui mai mult pret si pe sanatate si asta e bine. Totul e sa nu renunti!



Pesti



Nu ai facut mare lucru, insa te simti epuizat. Seara trebuia sa iesi cu partenerul si te vezi nevoit sa amani totul pentru urmatoarea zi. Gaseste o scuza buna, caci altfel s-ar putea supara.