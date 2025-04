Vizita a avut loc în contextul sprijinului constant oferit de Fundația Invictus Games veteranilor de război și persoanelor cu dizabilități dobândite în teatrele de conflict.

Fost militar activ în armata britanică și fondator al Jocurilor Invictus, Prințul Harry a dorit să cunoască direct poveștile celor care trec prin procesul dificil de recuperare. La Centrul pentru Superoameni, el a discutat cu pacienți – militari și civili – care beneficiază de tratamente ortopedice, proteze, terapie fizică și consiliere psihologică.

Alături de el s-au aflat reprezentanți ai Fundației Invictus Games și patru veterani internaționali care au trecut prin traume similare, venind în Ucraina pentru a transmite un mesaj de solidaritate și încurajare.

A video covering Prince Harry\"s recent visit to Ukraine.

He said "I want to remind Ukraine that the world stands with them. And Invictus will be a partner of Ukraine and the Ukrainian Invictus Team for as long as needed. We love the partnership." 🇺🇦❤️pic.twitter.com/6lSTVvUoPL