Donald Trump stătea într-una dintre lojele arenei, cu soția sa, Melania Trump, la meciul dintre Atlanta Braves și Houston Astros, disputat pe „Truist Park” din Atlanta, Georgia.

Potrivit imaginilor surprinse în acea seară, un tânăr care își aruncă mingea de baseball către Trump în speranța că acesta îi va oferi un autograf, scrie Bussines Insider.





Fostul președinte prinde mingea și îi cere unui agent din apropiere un pix. După ce a semnat mingea de baseball, Trump o aruncă înapoi fanului. Videoclipul arată că, atunci când a aruncat mingea înapoi, a lovit un alt tânăr în cap. Din fericire, băiatul nu a fost rănit.

Tânărul fan ar putea câștiga bani din mingea semnată, dacă ar alege să o vândă. TMZ Sports a declarat în mai 2020 că mingile de baseball semnate de Trump s-au vândut cu un preţ cotat între 2.000 și 3.000 de dolari.



Trump s-a lăudat anterior cu priceperea sa în baseball.

„Trebuia să fiu un jucător profesionist de baseball. La Academia Militară din New York, am fost căpitanul echipei de baseball. Am muncit din greu ca toți ceilalți, dar aveam talent bun”, a scris el într-un pasaj pentru o carte în 2004.