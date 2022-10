Principalul suspect, un bărbat în vârstă de 39 de ani, nu a fost prezent la audierea pe fond a cauzei la tribunalul din Arnhem, deoarece în prezent execută o pedeapsă în Italia pentru un caz similar pentru care a fost condamnat anterior.

Potrivit acuzării, exploatarea femeilor moldovence și românce în Olanda a avut loc în perioada septembrie 2014-februarie 2019, relatează Știri Diaspora.

Ceilalți suspecți în acest caz sunt un bărbat de 28 de ani și o femeie de 45 de ani. Bărbatul susține că a făcut ceea ce i s-a ordonat să facă. "M-au amenințat că mă vor ucide de nenumărate ori. Am destule motive să mă tem", a afirmat acesta.

Avocatul său îl vede pe românul de 28 de ani mai degrabă ca pe o victimă decât ca pe un făptaș. El a citat din înregistrări care includeau amenințări de a-i sparge craniul cu un ciocan sau de a-i scoate ficatul din corp. Părinții săi au fost, de asemenea, amenințați și l-ar fi sfătuit să nu se ducă la poliție de teama răzbunării. El spune că nu le-a atins el însuși pe femei.

Cât privește victimele românului, acesteau au făcut mărturii cutremurătoare. Una dintre ele susține că a fost adusă în Olanda în anul 2018, împreună cu o altă femeie, sub un pretex fals. Fetele credeau că vor lucra într-un abator, însă pe drum ea ar fi fost drogată sau adusă sub influența alcoolului. Li s-a spus să lucreze în domeniul prostituției. Pe parcurs, ar fi existat amenințări și violuri. În plus, li s-au luat actele de identitate.

Drama prin care au trecut româncele a fost confirmată și de unul dintre suspecții în acest caz, femeia în vârstă de 45 de ani. „Dacă refuzau să lucreze în prostituție, erau vândute“, a povestit aceasta.