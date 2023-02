În convorbirea cu o terță parte, șeful unității militare implicate în invadarea Ucrainei se plânge că Moscova i-a tăiat alimentarea cu muniție necesară pentru prima linie a frontului.

Evgheni Prigojin susține că ar fi fost pus să-și ceară iertare pentru ca fluxul de alimentare cu armament să poate fi reluat.

„Nu pot rezolva această problemă (n.r. - cu muniția), în ciuda tuturor cunoștințelor și legăturilor mele. Totul se scufundă și se lipește de fund. Nu se iau decizii”, a declarat Evgheni Prigojin în mesajul audio publicat de serviciul său de presă. Potrivit fondatorului Wagner PMC, el însuși știe unde se află depozitele de muniții și numerele lor de lot. „Știu exact ce sunt”.

„Nimeni nu înțelege de unde provin anumite limitări, de unde provin procedurile pentru care trebuie să obținem (n.r. - muniție). Nimeni nu vrea sau nu știe să semneze anumite documente. Toată lumea dă din cap în sus, arătând cu degetul în sus, spunând: „Știi, Yevgeny Viktorovich, ai o relație dificilă acolo... și, prin urmare, trebuie să mergi să-ți ceri scuze, atunci luptătorii tăi vor primi muniție”, a spus Prigojin în înregistrare. În același timp, șeful Wagner susține că nu știe cui trebuie să-i ceară scuze.

Bombshell audio recording indicates Prigozhin is unable to solve any issues with ammunition for Wagner.



This morning, Prigozhin's mouthpiece channel posted a 7-minute recording of him saying that he is forced to "apologise and obey" to get ammunition. pic.twitter.com/FjaQxVB9eu