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Extern· 1 min citire
Reacția lui Nicușor Dan după atacurile cibernetice asupra României și aliaților NATO
Foto/Arhivă
România și aliații săi euroatlantici se confruntă cu o intensificare a amenințărilor provenite din spațiul cibernetic. Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm acțiunile ostile atribuite Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).
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