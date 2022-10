Un mare depozit de ulei pregătit pentru export în Occident a fost bombardat de ruși în Mykolaiv. Forțele ruse au lovit cu drone kamikaze containere de ulei de floarea-soarelui pregătite pentru export într-un port din Mykolaiv.

russianazis targeted the oil containers of one of Ukraine's leading exporters of sunflower oil.17% of the global export of these products passed through this terminal in the city of #Mykolaiv russia poses a danger to the entire food situation in the world#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/whLKpHubLP — Тіна🦋 (@sweet3cherry) October 17, 2022

O cantitate mare de ulei se scurge pe străzi, iar pompierii au intervenit ore în șir pentru a stinge incendiul.

#Sunflower oil runs down the streets of Mykolaiv after Russian drone attack damages 2 tanks holding 7,500 tons of oil each



17% of global sunflower oil trade was handled by the terminal Russia hit today pic.twitter.com/UnDqqiKDwZ — Gaurav kochar (@gaurav_kochar) October 18, 2022

"În Mykolaiv, trei drone au lovit un obiect de infrastructură industrială, unde au fost incendiate rezervoare cu ulei de floarea-soarelui", a aanunțat luni primarul oraşului-port, Oleksandr Senkevici.

Russians are creating a global food #crisis. They attacked tanks with #sunflower oil at an enterprise in Mykolaiv with kamikaze #drones.

"For the second time, Russian Nazis targeted the oil containers of one of the leading sunflower oil exporters of Ukraine.

1/3 pic.twitter.com/UbjqMQiSiw — Sylvia (@pony_sylvia) October 17, 2022

Atacul rușilor a avut loc chiar înaintea exploziilor din Kiev în urma bombardării cu drone despre care ucrainenii susțin că sunt de fabricație iraniană, folosite de Rusia în ultima perioadă.

17% din exportul mondial de ulei de floarea-soarelui trece prin portul din Mykolaiv. Este a doua oară când Rusia lovește containerele cu ulei de floarea-soarelui din port.

Terminalele portuare din Ucraina au mai fost lovite de cel puţin două ori, în lunile iunie și august, când se încerca reluarea exporturilor ucrainene de cereale.

Mykolaiv este aproape de regiunea Herson, unde ucrainenii au pornit contraofensiva pentru a-și recuceri teritoriul ocupat de ruși. Ucraina desfăşoară de la începutul luni iseptembrie o contraofensivă pentru a încerca să împingă trupele ruse în afara oraşului Herson, în sud-est.

Unul dintre cele mai mari porturi ucrainene, oraşul Mykolaiv, a oprit transporturile de ulei de cereale la începutul invaziei ruse. Ucraina încearcă să deschidă portul pentu a extinde transporturile de alimente în cadrul acordului negociat de ONU şi Turcia.