Ucraina a obținut până acum finanțare de peste 2 miliarde de dolari pentru mecanismul de livrare de armament american prin intermediul NATO intitulat Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Zelenski se așteaptă ca totul fondurilor primite să atingă 3,5 miliarde în luna octombrie.

Zelenski îi cere lui Trump o „poziție clară” privind încheierea războiului

Zelenski i-a cerut președintelui american Donald Trump o „poziție clară” privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe liderul rus Vladimir Putin și a pune capăt războiului.

Într-un interviu acordat marți, 16 septembrie, Sky News, președintele ucrainean a declarat că singura modalitate de a opri luptele este stabilirea unor garanții de securitate bine definite.

Și asta, a spus el, se poate întâmpla doar dacă Trump „va da dovadă de curaj”.

Zelenski a precizat că speră ca premierul britanic Keir Starmer să discute în detaliu cu Trump, în timpul vizitei sale oficiale în Marea Britanie din această săptămână, despre asigurarea viitorului Ucrainei.

„Sper din tot sufletul că el (Starmer, n.r.) va putea purta o discuție foarte specifică cu privire la garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina. Înainte de a pune capăt războiului, vreau cu adevărat să avem toate acordurile în vigoare. Vreau să… avem un document susținut de SUA și de toți partenerii europeni. Acest lucru este foarte important. Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de o poziție clară din partea președintelui Trump”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski l-a îndemnat, de asemenea, pe liderul american să ia „măsuri personale ferme” pentru a-l „opri pe Putin”, după ce Trump i-a îndemnat pe aliații NATO să nu mai cumpere petrol rusesc și să impună tarife Chinei pentru a exercita presiuni asupra Moscovei, scrie hotnews.ro.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”, a mai spus Zelenski, în interviul de la Sky News. „Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare antiaeriană în cantitate suficientă, iar SUA au suficiente. Sunt sigur că SUA pot aplica sancțiuni suficiente pentru a afecta economia rusă, iar Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei. Tot ce lipsește acum este un pachet de sancțiuni puternice din partea SUA”, a mai spus Zelenski.