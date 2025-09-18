Într-un interviu acordat Sky News, Zelenski a declarat că Polonia a reușit să doboare doar 4 din cele 19 drone rusești care au violat spațiul său aerian, comparând performanța cu cea a Ucrainei, care ar fi distrus 700 din cele 810 drone lansate de Rusia.

Declarațiile liderului ucrainean au fost catalogate drept „inutile și neadevărate” de către ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Acesta a subliniat că o astfel de comparație nu-și are rostul, cât timp Polonia nu este în război și operează într-un cadru legal diferit.

Oficialul polonez a precizat că, deși țara sa este pregătită să intervină militar dacă este necesar, comparațiile făcute de Zelenski nu reflectă realitatea operațională și pot afecta relațiile bilaterale. Disputa survine într-un moment sensibil, în care solidaritatea regională este esențială în fața agresiunii ruse.