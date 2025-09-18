Polonia, reacție dură la comentariile lui Zelenski legate de recentul incident cu drone rusești: „Inutile și neadevărate”

Zelenski nu este la primele comentarii care provoacă iritare la Varșovia (Profimedia)
Guvernul polonez a răspuns pe un ton dur la recentele comentarii făcute de președintele Volodimir Zelenski despre eficiența sistemelor de apărare antiaeriană ale Poloniei, în urma incidentului cu drone rusești. Chiar ministrul Apărării le-a catalogate drept „inutile și neadevărate” și a subliniat că Polonia nu este în război.

Într-un interviu acordat Sky News, Zelenski a declarat că Polonia a reușit să doboare doar 4 din cele 19 drone rusești care au violat spațiul său aerian, comparând performanța cu cea a Ucrainei, care ar fi distrus 700 din cele 810 drone lansate de Rusia.

Declarațiile liderului ucrainean au fost catalogate drept „inutile și neadevărate” de către ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Acesta a subliniat că o astfel de comparație nu-și are rostul, cât timp Polonia nu este în război și operează într-un cadru legal diferit.

Oficialul polonez a precizat că, deși țara sa este pregătită să intervină militar dacă este necesar, comparațiile făcute de Zelenski nu reflectă realitatea operațională și pot afecta relațiile bilaterale. Disputa survine într-un moment sensibil, în care solidaritatea regională este esențială în fața agresiunii ruse.