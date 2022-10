„A fost lovită o clădire rezidenţială de cinci etaje, ultimele două etaje au fost distruse complet, iar restul se află sub moloz. Echipe de salvare lucrează la faţa locului", a anunţat primarul oraşului Mikolaiv, Oleksandr Senkevici, într-o postare pe social media, adăugând că oraşul din sudul Ucrainei "a fost bombardat masiv".



Important centru de construcţii navale şi oraş-port situat la râul Bugul de Sud lângă Marea Neagră, Nikolaev a fost vizat de mai multe ori de bombardamente ruse în timpul acestui război.



Rusia a bombardat joi dimineaţa şi o localitate din regiunea capitalei ucrainene Kiev, folosind drone, a anunţat administraţia regională pe aplicaţia Telegram, fără a face precizări despre victime şi pagube.



Potrivit guvernatorului regiunii, Oleksi Kuleba, informaţiile preliminare arată că în aceste noi bombardamente au fost folosite muniţii de tip loitering iraniene, cunoscute drept "drone kamikaze".

⚡️#Russianterrorists launched a missile attack on Nikolaev this night.



The missiles hit a residential five-story building. The top two floors are completely destroyed. Rescuers are on the scene.#UkraineRussianWar #Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Ukraina #russiaisateroriststate pic.twitter.com/Yme6OfQVL8