Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins din nou, duminică, apelurile la încetarea focului în Gaza înainte ca toţi cei peste 240 de ostatici capturaţi de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie să fie înapoiaţi.

"Scoateți acest cuvânt din vocabular (încetare a focului, n.r.). Le spunem asta atât dușmanilor, cât și prietenilor noștri. Vom continua până îi vom învinge; nu avem o alternativă", a declarat Netanyahu la baza aeriană Ramon din sudul Israelului.

„Inamicii noștri ne-au înșelat. Ei au crezut că în ziua crucială, nu vor apărea militarii. Am apărut împreună și acum ne luptăm umăr la umăr”, a mai spus premierul israelian, potrivit The Times Of Israel. Acesta a făcut aluzie la rezerviștii care s-au numărat printre cei care l-au contestat în protestele legate de modificările sistemului de justiție de la începutul anului.

Ultimul anunț legat de încetarea focului a fost făcut de preşedintele palestinian Mahmoud Abbas. Acesta a cerut o încetare imediată a focului din partea Israelului în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat american Antony Blinken la Ramallah. Blinken, care a respins ideea unei încetări a focului din partea Israelului de teamă că ar acorda un avantaj Hamas, a făcut o vizită neanunţată în Cisiordania ocupată.

SUA au cerut „pauze umanitare” în ofensiva Israelului asupra Gaza împotriva teroriștilor Hamas. .

În acest moment, punctul de trecere Rafah către peninsula egipteană Sinai este singurul punct de ieşire din Gaza care nu este controlat de Israel.

Evacuările civililor palestinieni din Gaza au început miercuri, în baza unui acord negociat la nivel internaţional.

Până în prezent, printre cetățenii străini care au părăsit gaza se află peste 300 de americani au părăsit Gaza, dar unii au rămas acolo în continuare, a declarat Jonathan Finer, consilier adjunct pentru securitate naţională.

În același timp, niciun cetățean român nu se află încă pe lista aprobată de autoritățile palestiniene, deși 260 au cerut deja autorităților române evacuarea din enclava aflată în război.