Cei doi sunt acuzați de încălcarea sancțiunilor și spălare de bani. Ei au fost reținuți în decembrie, pe aeroportul din Sofia, în urma unei solicitări venite din partea SUA. Ministerul rus de Externe a transmis că a încercat să oprească extrădarea, trimițând o notă oficială autorităților bulgare.

După ce demersul nu a avut rezultat, Moscova a criticat dur decizia și a acuzat Bulgaria că acționează în interesul Washingtonului. Oficialii ruși au invocat și probleme legate de drepturile omului în Statele Unite și un tratament considerat nedrept față de cetățenii ruși.

Acuzațiile din dosar

Potrivit anchetatorilor, între 2017 și 2021, Sergey Ivin ar fi fost implicat în livrarea de produse metalurgice din Donbas, în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari, ocolind sancțiunile impuse după anexarea Crimeei. Acesta este acuzat că ar fi folosit documente falsificate pentru a ascunde originea bunurilor și legăturile cu omul de afaceri Serghei Kurcenko, apropiat al fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici. Ivin respinge acuzațiile, iar Olshansky este vizat în același dosar.

Un alt caz controversat în Bulgaria

În alt caz separat, cetățeanul rus Igor Greciușkin a fost reținut în Bulgaria în septembrie 2025, la solicitarea Libanului. Acesta este suspectat de legături cu explozia din 2020 din portul Beirut, soldată cu peste 200 de morți și mii de răniți. Autoritățile libaneze îl consideră proprietarul navei care a transportat nitratul de amoniu implicat în tragedie. Instanța din Sofia a refuzat însă extrădarea sa, invocând lipsa unor garanții că nu va fi condamnat la moarte.