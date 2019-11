„Mein Kampf” de Adolf Hitler, dăruită unei fundații evreiești

Un om de afaceri elveţiano-libanez a anunțat că va dona mai multe obiecte care au aparținut lui Adolf Hitler unei fundații caritabile israeliene. Acesta a cheltuit peste 600.000 de dolari pe obiectele lui Hitler la o controversată licitaţie desfăşurată în Germania săptămâna trecută. În total, sunt 10 articole, printre care o pălărie, o cutie de trabucuri, o ediţie de lux a cărţii lui Hitler "Mein Kampf" şi o maşină de scris la care fostul lider nazist şi-a scris unele dintre discursuri.

Fundaţia Keren Hayesod a confirmat luni că aceasta va primi obiectele și le va expune într-un muzeu.

"Vom trata aceste obiecte cu cea mai mare atenţie şi responsabilitate. Când vor ajunge în posesia noastră, vom consulta toate autorităţile relevante pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la ce să facem cu ele", a declarat președinta fundației care va intra în posesia obiectelor fostului lider nazist, ea pentru DPA, preluată de Agerpres.

Omul de afaceri Abdallah Chatila a explicat și de ce şi-a dorit să cumpere aceste obiecte. El a declarat că nu dorește să fie folosite în scopul propagandei neonaziste. Și a mai precizat că, după părerea sa, este singurul mod de a le opri să ajungă în mâinile neo-naziştilor.

"Demersul meu este total apolitic şi neutru", a spus el, potrivit ziarului elvețian Le Matin Dimanche.

"La început mă gândeam că a le arde şi a le distruge ar fi cea mai bună soluţie, însă după ce am vorbit cu mai multe persoane şi am reflectat la asta, cred că păstrarea lor este foarte importantă, deoarece va menţine memoria vie şi va lăsa noua generaţie să vadă că Hitler chiar a existat, nu a fost un mit", a explicat el.

"Am vrut să cumpăr cât mai multe articole posibil", a mai declarat Chatila.

Casa de licitaţii din Munchen, Hermann Historica, a fost puternic criticată pentru vânzarea miercurea trecută a 842 de obiecte având legătură cu nazismul, printre care unele deţinute la un moment dat de Hitler.

Rabinul Menachem Margolin, preşedintele Asociaţiei Evreilor Europeni, a scris Hermann Historica cerându-i să retragă de la vânzare articolele, însă directorul casei de licitaţii, Bernhard Pacher, a precizat înaintea vânzării că Hermann Historica a controlat în mare parte cine a putut licita pentru respectivele obiecte.

Sursă Foto: The Times of Israel, The Brussels Times, European Jewish Press, Le Dimanche Matin, BBC