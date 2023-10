„Am urlat când am văzut videoclipul Miei, pentru că am văzut că este în viață, dar când l-am vizionat din nou, am observat că este rănită”, a declarat Keren Schem, mama tinerei care apare într-un videoclip Hamas din Gaza, citată de Times of Israel.

Femeia a spus că auzise zvonul potrivit căreia fiica ei a fost împușcată în umăr sau picior, iar videoclipul a confirmat că a fost rănită în umăr și a suferit o intervenție chirurgicală.

„Văd că este foarte înspăimântată, suferă mult și văd că spune ceea ce îi spun ei”, a afirmat Schem.

Mia Schem a fost răpită de teroriști de la un festival de muzică, în urma masacrului comis de brigăzile morții ale Hamas, pe 7 octombrie .



Analiza metadatelor videoclipului efectuată de The New York Times a dezvăluit că cel puțin o parte din filmul din videoclipul lui Schem a fost filmat cu cel puțin șase zile în urmă.