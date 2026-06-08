Celebrul cântăreț francez Patrick Bruel, reținut pentru acuzații de viol și agresiune sexuală

Sursă: realitatea.net

Renumitul cântăreț, compozitor și actor Patrick Bruel a fost reținut luni, într-un dosar în care este acuzat de viol și agresiune sexuală. Cazul a stârnit un val de proteste publice, care amintesc de un alt dosar celebru, cel al muzicianului rock Bertrand Cantat, care și-a bătut partenera, o celebră actriță, provocându-i moartea.

Bruel, în vârstă de 67 de ani a fost ridicat lun, în cadrul unei anchete care vizează plângeri depuse de mai multe femei, potrivit BFMTV.

Parchetul a anunțat că Bruel va fi interogat în legătură cu acuzații ce implică în prezent 13 victime. Trei femei îl acuză de agresiune sexuală și tentativă de viol în anii 1997, 2000 și 2001, iar o altă plângere vizează un viol din 2012. Există și o sesizare transmisă de autoritățile belgiene pentru fapte din 2010, la Bruxelles.

Avocații artistului afirmă că acesta neagă toate acuzațiile și că „va răspunde la toate întrebările anchetatorilor”, prezentând probe pentru a-și demonstra nevinovăția. Bruel s-a prezentat la audieri după ce primise citația cu câteva săptămâni în urmă.

Scandalul a dus deja la anularea turneului său și a mai multor reprezentații teatrale, în timp ce alte concerte programate pentru toamnă rămân, deocamdată, în calendar.