Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat joi Rusia de amestec în afacerile interne ale ţării sale, ea dând ca exemplu apropiatele alegeri din regiunea Găgăuzia, unde potrivit şefei statului moldovean mulţi dintre candidaţi sunt agenţi ruşi, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.



În urmă cu câteva zile, autorităţile moldovene au interzis accesul unei delegaţii ruse în regiunea semiautonomă Găgăuzia (pro-rusă), care îşi va alege duminică şeful executivului local.



Delegaţia era condusă de Rustam Minihanov, guvernator al regiunii Tatarstan din Rusia.



''Vedem o interferenţă deschisă, el se îndrepta spre Găgăuzia pentru a sprijini unul dintre candidaţii în alegeri. Din păcate, numeroşi candidaţi de acolo sunt agenţi ai Rusiei şi nu politicieni care vor să lucreze pentru binele poporului găgăuz'', a spus Maia Sandu.



Moscova respinge acuzaţia că se amestecă în problemele interne ale Republicii Moldova. Marţi, Rusia a anunţat expulzarea unui diplomat moldovean ca măsură simetrică după expulzarea, săptămâna trecută, a unui diplomat rus de la Chişinău.



Republica Moldova, care anul trecut a solicitat aderarea la Uniunea Europeană alături de vecina sa Ucraina, a acuzat Rusia că încearcă să o destabilizeze. ''Rusia nu respectă şi niciodată nu ne-a respectat suveranitatea şi independenţa. Şi acum Moscova încearcă să destabilizeze situaţia din Moldova pentru a ne obstrucţiona parcursul european şi pentru a provoca haos'', a susţinut Sandu în cadrul programului Jurnal-TV.



Republica Moldova a condamnat invazia rusă din Ucraina. Economia ţării, care este dependentă masiv de importurile de gaz rusesc, a fost afectată grav de agresiunea lansată de Rusia contra Ucrainei în 24 februarie anul trecut.



Maia Sandu a mai spus că Rusia finanţează proteste şi diverse partide moldoveneşti ''pentru revenirea la putere a politicienilor care se află sub controlul său'' şi că, având sprijinul Uniunii Europene, autorităţile de la Chişinău se opun acestor eforturi ale Moscovei.



Totodată, Maia Sandu a declarat că ţara sa, care aspiră să adere la Uniunea Europeană, are nevoie de ''o umbrelă de securitate''.



''Cred că Republica Moldova are nevoie de o 'umbrelă de securitate''', a spus ea, subliniind totodată că majoritatea cetăţenilor moldoveni continuă să sprijine statutul de neutralitate al ţării şi se opun aderării la NATO, potrivit EFE.



Cu toate acestea, ''există o creştere uşoară a numărului celor care sprijină aderarea ţării la alianţa'' nord-atlantică, a mai spus ea. Sandu a dat asigurări că, în prezent, Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa, ''se află într-o situaţie foarte vulnerabilă''.



''Sunt realistă, situaţia este aşa cum este şi nu putem schimba Constituţia'', a declarat ea, referitor la statutul de neutralitate al ţării.



Cu toate acestea, Maia Sandu a reiterat că autorităţile de la Chişinău nu renunţă la aspiraţiile europene şi a amintit că la 1 iunie ţara va găzdui un summit al Comunităţii Politice Europene. În opinia lui Sandu, este vorba despre ''un moment istoric'' care dovedeşte ''recunoaşterea internaţională'' a ţării.



''Comunitatea Politică Europeană este un forum creat anul trecut, în care liderii europeni discută soluţii la problemele cele mai urgente ale Europei, precum securitatea, stabilitatea şi rezilienţa energetică'', a amintit ea.