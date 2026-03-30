Potrivit unui comunicat citat de presa din Iran, acesta a murit din cauza unor răni grave suferite în urma unui atac. Pe 26 martie, ministrul israelian al Apărării anunțase că Tangsiri a fost ucis într-o operațiune țintită. Atunci, oficialul a explicat că acțiunea a vizat conducerea navală a Gardienilor Revoluției.

„Într-o operațiune precisă și letală, Forțele de Apărare ale Israelului au eliminat comandantul Marinei Gardienilor Revoluției, Tangsiri, împreună cu oficiali de rang înalt din conducerea navală”.

Într-o altă intervenție, acesta a insistat asupra rolului pe care îl avea Tangsiri, afirmând că era direct implicat în acțiuni legate de Strâmtoarea Ormuz.

„Omul direct responsabil de operațiunea teroristă de minare și blocare a Strâmtorii Ormuz a fost pulverizat”, conform TimesofIsrael.

Atacuri noi și infrastructură afectată

În același timp, armata israeliană a anunțat un nou val de atacuri asupra unor obiective din Iran, descrise drept infrastructură militară. Loviturile au vizat mai multe zone, inclusiv capitala Teheran, unde martorii au vorbit despre explozii puternice. Presa de stat iraniană a transmis că un complex petrochimic din Tabriz a fost avariat în urma unui raid aerian. În urma atacului a izbucnit un incendiu, iar echipele de intervenție au acționat pentru a limita extinderea flăcărilor.