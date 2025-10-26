Harris, care l-a înlocuit pe Joe Biden ca nominalizat democrat la alegerile din 2024, dar a fost învinsă de Donald Trump, a afirmat pentru BBC că nu a luat încă o decizie privind o eventuală candidatură în 2028. Totuși, ea a subliniat că nu și-a încheiat cariera politică.

„Mi-am dedicat întreaga carieră serviciului public. Este înrădăcinat în mine și există multe moduri de a servi”, a declarat Harris, adăugând că „nu a decis ce va face în viitor”.

Declarațiile sale sunt considerate cel mai clar semnal de până acum că ar putea încerca din nou să obțină învestitura Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Fosta senatoare din California a respins importanța sondajelor nefavorabile, amintind că nu s-a lăsat niciodată descurajată de cifrele de opinie. Ea a profitat, totodată, de ocazie pentru a-l critica pe Donald Trump, acuzându-l de comportament autoritar în primele luni ale celui de-al doilea mandat și reproșându-le unor lideri americani că „s-au prosternat în fața unui tiran”.

„Sunt mulți care au capitulat din prima zi, care se prosternează în fața unui tiran, din mai multe motive, cred.”, a declarat ea pentru BBC.

Interviul acordat BBC survine la scurt timp după publicarea memoriilor sale, în care Harris a afirmat că a fost „imprudent” să i se permită lui Joe Biden, a cărui sănătate era incertă, să candideze pentru un al doilea mandat.