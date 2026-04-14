„Ce pot să spun este că sunt 100% de acord cu președintele în privința faptului că Iranul nu poate avea o armă nucleară. Am văzut asta chiar în negocierile pe care le-am avut în ultimele zile, sunt negociatori duri, dar, în esență, sunt genul de oameni care, dacă ar avea o armă nucleară, ar impune costuri uriașe întregii lumi.

JD Vance, despre iranieni: „Nu trebuie să dețină arme nucleare!”

Dacă sunt dispuși să se angajeze în ceea ce putem numi terorism economic la scară globală, ce ar însemna asta dacă ar avea și o bombă nucleară la Teheran? Ce putere de negociere ar avea atunci? Acesta nu este un scenariu acceptabil pentru noi și, de fapt, nu ar trebui să fie acceptabil pentru nimeni. Susțin în totalitate obiectivul președintelui de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, de a ține cele mai periculoase arme de război departe de mâinile iranienilor”, a declarat JD Vance.