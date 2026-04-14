Informațiile indică faptul că multe dintre infectări ar fi avut loc în urma unor proceduri medicale obișnuite, desfășurate în cadrul spitalului public THQ Taunsa. În peste jumătate dintre cazuri, modul de transmitere este asociat utilizării unor ace contaminate, în timp ce transmiterea de la mamă la copil a fost raportată doar în foarte puține situații.

Practici medicale periculoase surprinse sub acoperire

O anchetă desfășurată pe parcursul a 32 de ore de filmare sub acoperire arată că regulile de bază privind siguranța pacienților sunt încălcate în mod repetat. Imaginile surprind personal medical care reutilizează seringi și administrează injecții fără măsuri minime de protecție.

În mai multe cazuri, aceleași seringi au fost folosite pentru flacoane multidoză, iar medicamentele din același recipient au fost administrate mai multor copii. De asemenea, au fost observate injecții făcute fără mănuși sterile și manipularea deșeurilor medicale fără echipament adecvat.

Specialiștii atrag atenția că riscul de infectare nu dispare complet nici atunci când este schimbat acul, dacă restul seringii rămâne contaminat.

Familii afectate și consecințe pe termen lung

Cazurile individuale ilustrează impactul direct al acestor practici. Un băiat de opt ani a murit la scurt timp după ce a fost diagnosticat, iar sora lui, în vârstă de 10 ani, a fost și ea infectată. Pentru copiii care supraviețuiesc, viața se schimbă complet. Tratamentul devine permanent, iar stigmatizarea socială este o realitate zilnică. Mulți dintre ei ajung să fie evitați de ceilalți copii, ceea ce duce la izolare.

Conducerea actuală a spitalului respinge autenticitatea imaginilor sau susține că acestea ar fi fost realizate înainte de schimbările din management. În același timp, autoritățile locale afirmă că nu există dovezi epidemiologice clare care să indice spitalul drept sursă directă a focarului. Cu toate acestea, un raport de inspecție realizat în aprilie 2025 de o echipă internațională a identificat aceleași probleme: reutilizarea echipamentelor, lipsa igienei și condiții precare în secțiile pediatrice.

O problemă mai largă a sistemului medical

Specialiștii spun că situația nu este izolată. Pakistanul are una dintre cele mai ridicate rate de utilizare a injecțiilor la nivel global, multe dintre ele nefiind necesare din punct de vedere medical. Lipsa resurselor, presiunea asupra personalului și așteptările pacienților contribuie la menținerea unor practici riscante. În unele cazuri, spitalele nu dispun de suficiente materiale, iar pacienții sunt nevoiți să își procure singuri tratamentele.

Situații asemănătoare au mai fost raportate în trecut. În 2019, un focar din orașul Ratodero a dus la infectarea a sute de copii, iar numărul total a ajuns ulterior la aproximativ 1.500. Alte cazuri au fost confirmate și în Karachi, unde reutilizarea seringilor a fost identificată oficial ca sursă a infecțiilor, notează BBC.com.

Deși autoritățile susțin că au luat măsuri și au emis reguli pentru prevenirea unor astfel de situații, dovezile arată că practicile periculoase continuă. Cazul ridică semne de întrebare serioase despre siguranța pacienților și despre modul în care sunt respectate regulile de bază în sistemul medical, mai ales atunci când cei afectați sunt copii.