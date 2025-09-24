James Comey ar fi „așteptat” să fie inculpat în „zilele următoare” în Eastern District of Virginia (EDVA), a relatat miercuri MSNBC, citând trei surse familiare cu dosarul.

Informația a fost confirmată ca „relatare de presă” și de Reuters, care subliniază că, la ora transmiterii știrii nu există depus un act de acuzare pe rolul instanței. Un element posibil al viitorului rechizitoriu ar viza acuzația că Comey ar fi mințit Congresul cu privire la autorizarea unei scurgeri de informații, în timpul unei audieri din 30 septembrie 2020.

Sursele susțin că procurorii analizează dacă fostul oficial ar fi autorizat sau facilitat scurgeri de informații către presă, care au dus ulterior la numirea procurorului special Robert Mueller. Aceste scurgeri ar fi avut un rol esențial în declanșarea investigației privind influența rusă asupra procesului electoral american.

James Comey, demis de președintele Trump în 2017, a fost o figură centrală în mai multe controverse politice și judiciare din ultimii ani. Până în acest moment, Departamentul Justiției nu a emis un comunicat oficial privind posibila inculpare.

Situația este urmărită cu atenție în cercurile politice și juridice din SUA, având potențialul de a reaprinde dezbaterile privind echilibrul dintre securitatea națională, transparență și responsabilitatea instituțiilor federale.