Explozia s-a produs în apropierea Curții Civice, iar la locul deflagrației a rămas un crater de mici dimensiuni.





În cele din urmă, cauza se pare că a fost un scurtcircuit al unei rețele subterane de înaltă tensiune, potrivit unor martori care au postat pe rețelele de socializare.

💣 An explosion rang out in the centre of #Moscow



A "clap" is reported on the Minsk square next to the Civic Chamber.

A small hole was formed at the place of the explosion!#Rusnia declares that the experts already know exactly the cause of the explosion - the cable exploded 🤷 pic.twitter.com/GSAZJBJcJH