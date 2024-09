Cine a fost Rich Homie Quan

Rich Homie Quan, pe numele său real Dequantes Devontay Lamar, a fost descoperit fără suflare de prietena sa, care l-a găsit întins pe canapea, fără puls și semne de respirație. Ea a alertat imediat serviciile de urgență, dar, din nefericire, viața artistului nu a putut fi salvată. Un reprezentant al medicului legist din comitatul Fulton a refuzat să ofere detalii despre cauzele morții, iar familia artistului nu a făcut încă declarații oficiale în acest sens.

Rapperul și-a început cariera muzicală în 2011, reușind să atragă rapid atenția prin stilul său unic și prin impactul pe care l-a avut asupra scenei hip-hop din Atlanta. În 2013, The New York Times l-a descris ca fiind parte dintr-o nouă generație de rapperi din Atlanta care influențau scena muzicală în expansiune a orașului. Una dintre cele mai mari realizări ale sale a fost clasarea piesei "Type of Way" pe locul 26 în topul Billboard Hot 100.

Moartea sa tragică lasă un gol imens în industria muzicală, iar fanii și colegii de breaslă au fost șocați de vestea neașteptată. Rich Homie Quan a fost un artist apreciat, recunoscut pentru contribuțiile sale la muzica rap și pentru talentul său inovator. Detaliile legate de cauzele decesului urmează să fie clarificate în urma investigațiilor, dar pentru moment, circumstanțele rămân neclare.

Rich Homie Quan a murit / Sursa foto - Presa străină