Dosarul Epstein: Peter Mandelson, fostul ministru britanic anchetat pentru fapte de abuz în serviciu, eliberat pe cauține
Fostul ministru și ambasador britanic Peter Mandelson a fost eliberat marți pe cauțiune, după ce fusese arestat luni într-o anchetă privind transmiterea de informații sensibile către Jeffrey Epstein, potrivit agenției AFP.
Poliția din Londra a transmis că „un bărbat de 72 de ani, arestat pentru suspiciuni de neglijenţă în serviciu în exercitarea funcţiilor publice, a fost eliberat pe cauţiune în timp ce ancheta continuă”. Autoritățile nu au confirmat oficial identitatea persoanei, însă, potrivit unei surse citate de Press Association, este vorba despre lordul Peter Mandelson.
Mandelson a fost demis în luna septembrie din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, după ce au apărut informații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, care a murit în detenție în 2019. Datele au devenit publice în urma unor documente publicate de Departamentul Justiției de la Washington.
Ancheta poliției britanice a început în această lună, după ce guvernul condus de Keir Starmer a pus la dispoziție conversațiile dintre fostul diplomat și Epstein. După apariția informațiilor privind relația sa cu Epstein, Mandelson a demisionat din Partidul Laburist și din Parlamentul de la Londra.
