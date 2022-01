Joan Copeland, sora dramaturgului Arthur Miller cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune „Law and Order” a murit la vârsta de 99 de ani, la șase luni înainte de a împlini 100 de ani.

Anunțul a fost făcut chiar de fiul actriței, Eric Kupchik, care a confirmat că mama sa a murit în somn, în apartamentul ei din New York.

Copeland și-a început cariera în teatru cu rolul Julietei din Romeo și Julieta, la Academia de Muzica din Brooklyn, în 1945. După acest rol și-a menținut o carieră activă în teatru.

Printre alte roluri ale ei pe Broadway se numără Detective Story (1949), Not for Children(1951), Handful of Fire (1958), Tovarich (1963), Something More! (1964), The Price (1968), Coco (1969), Two By Two (1970), Checking Out (1976), 45 Seconds from Broadway (2002) și Wit & Wisdom (2003) și altele.

Copeland a fost nominalizat la Drama Desk Award pentru producția din 1976 a lui Pal Joey și a câștigat un Drama Desk Award în 1981 pentru The American Clock .

A apărut pe scenă în „Detective Story” şi „Pal Joey” şi în seriale precum „Love of Life” şi „Search for Tomorrow”.