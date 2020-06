Descinderi masive ale Poliției din Glasgow, după ce mai mulți oameni, inclusiv un polițist, ar fi fost înjunghiați la un hotel

Imagini suprinse la locul incidentului prezintă ofițeri pe George Street din metropola scoțiană, dar și câțiva martori care au văzut oameni plini de sânge, transportați pe tărgi medicale de la Hotelul Park Inn. Poliția nu a oferit prea multe detalii, liniștind totuși publicul că situația ete acum sub control. Un martor aflat într-o clădire învecinată a precizat că a văzut patru persoane transportate la spital. Nicio publicație din Scoția sau din Regatul Unit nu a oferit deocamdată mai multe detalii. Vom reveni cu informații suplimentare.

UPDATE: Potrivit unor surse locale, trei persoane și-ar fi pierdut viața.

BREAKING UPDATE!!

• Reports of 3 people dead

• Started in the hotel

• Multiple people injured.

• Police shot suspect.

• unclearif terror related. #Glasgow #Scotland