Cel mai mare vulcan activ din lume, aflat în Hawai, a erupt în Mauna Loa în ultimele ore, declanșând o serie de cutremure, inclusiv unul de magnitudine 4,2. Erupția de acum vine după o tăcere de 38 de ani.

Muntele Mauna Loa este cel mai mare din lume, ca volum și suprafață, și este unul dintre cei cinci vulcani care formează insulele Hawai. Este situat la aproape 4170 de metri altitudine și are o suprafață de peste 5.200 de kilometri pătrați.

Cercetătorii de la Observatorul Vulcanilor din Hawai, situat pe munte, au anunțat că erupția a început duminică noapte, în jurul orei 23:30.

UPDATE: View from Saddle Road of lava from Mauna Loa volcano eruption as of 1:30 am — Hawaii County Civil Defense working to confirm if any lava has flowed outside the summit caldera (pics: @KITV4 viewer AJ Taaca) pic.twitter.com/dN5reiq4PW — Tom George (@TheTomGeorge) November 28, 2022

Au fost publicate deja primele imagini cu momentul erupției.

Centrul american de supraveghere seismologică (USGS) a anunțat luni după-amiază că fluxurile de lavă se află încă în zona de vârf a Mauna Loa și nu constituie deocamdată o amenințare pentru comunitățile de oameni de la baza muntelui.

Mauna Loa is the largest active volcano on Earth, it just started erupting. Here's the caldera filling up with lava in the last 2 hours (last frame from 14min ago). Take care my friends on Big Island!

Images used to make this gif from: https://t.co/dIK3AnLiYX https://t.co/uUVkIIBrlC pic.twitter.com/ZfvVi5O7Oi — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) November 28, 2022

Nu au fost solicitate încă evacuări, erupția fiind atent monitorizată. În același timp, celor expuși căderilor de lavă li s-a transmis să fie pregătiți și să aștepte recomandarea celor de la Apărarea Civilă Hawai.

Sursă Foto: Hawaiinewsnow.com

„Pe baza evenimentelor din trecut, etapele incipiente ale unei erupții Mauna Loa pot fi foarte dinamice, iar locația și avansul fluxurilor de lavă se pot schimba rapid. Dacă erupția rămâne în Moku’āweoweo (vârful muntelui Mauna Loa, n.red.), fluxurile de lavă vor fi cel mai probabil limitate. Cu toate acestea, dacă erupțiile migrează în afara pereților vârfului, atunci lava poate ajunge rapid jos, la baza muntelui”, a avertizat USGS, potrivit presei din Hawai.

Vulcanul nu a mai erupt de 38 de ani, ultima oară fiind în 1984. Acea erupție a început și la vârful Mokuaweoweo, dar fisurile eruptive nu au rămas acolo, ci au migrat rapid în zona de sud-vest a vulcanului. Astfel că , ulterior, fisurile s-au întins în zona de ruptură de nord-est a muntelui, lava îndreptându-se spre zona Hilo. Cu toate acestea, niciunul dintre fluxurile de lavă nu a ajuns la periferia orașului până când erupția s-a încheiat, la aproximativ 20 de zile după ce a izbucnit.