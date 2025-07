Mirosul ciudat care emana din colet a fost semnalul de alarmă pentru vameși. Deși în acte erau declarate șapte kilograme de biscuiți, inspectorii au avut îndoieli și au decis să deschidă pachetul.

„Mi-a fost greu să-mi imaginez ceva mai bizar. Când colegii au desfăcut ambalajele, au găsit sute de cutii mici din plastic, fiecare conținând tarantule în miniatură. Chiar și cei cu multă experiență au fost profund impresionați”, a declarat Jens Ahland, purtător de cuvânt al vămii germane.

Investigațiile preliminare sugerează că tarantulele – majoritatea tinere și aflate în recipiente minuscule – urmau să fie comercializate, posibil pentru colecționari sau piața neagră de animale exotice. Din păcate, unele dintre insecte nu au supraviețuit transportului.

Cele care erau încă în viață au fost predate unor centre specializate în îngrijirea animalelor exotice.

Potrivit legislației europene, introducerea oricărui tip de animal în spațiul comunitar trebuie declarată în mod explicit la vamă, iar pentru coletele din afara UE este obligatorie plata unor taxe vamale. În acest caz, nicio regulă nu a fost respectată.

„Este vorba despre o infracțiune gravă. Nu doar că animalele nu au fost declarate, dar ele au fost ascunse deliberat, într-un mod periculos atât pentru ele, cât și pentru transportatori”, a mai precizat reprezentantul vămii.

Ancheta continuă, iar autoritățile colaborează cu experți în combaterea traficului ilegal de faună sălbatică.

Customs officials on Monday released photos from a seizure of roughly 1,500 young tarantulas found inside plastic containers that had been hidden in chocolate spongecake boxes shipped to an airport in western Germany.https://t.co/Gp3ZtqgaZX pic.twitter.com/4PsBWocKe9