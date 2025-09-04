Bilanțul inițial era de 15 morți - șapte bărbați și opt femei -, dar în timpul nopții au mai murit doi oameni, scrie EFE, care citează o purtătoare de cuvânt a Protecției Civile. Aceasta a declarat că deocamdată nu are informații despre acești doi oameni. Alte 23 de persoane au fost rănite.

Autoritățile portugheze au anunțat joi că printre răniții care au fost transportați miercuri la spitale după accident se numără cetățeni portughezi, coreeni, canadieni, italieni, francezi și elvețieni, precum și doi spanioli. În continuare nu există informații legate de cetățenia celor 17 persoane ucise în accident.

La rândul său, AFP a relatat că, printre răniți, se numără cel puțin 11 cetățeni străini.

Autoritățile portugheze au început să ancheteze cauza accidentului.

Consiliul Local din Lisabona a suspendat funcționarea ascensoarelor și funicularelor din oraș pentru a 'efectua inspecții tehnice' după accidentul de miercuri seară, transmite EFE.

Primarul capitalei portugheze, Carlos Moedas, a instruit companiile municipale să "suspende imediat funcționarea ascensoarelor din oraș, Bica și Lavra, și a Funicularului Graca", a confirmat Consiliul Local pentru EFE într-un scurt comunicat. De asemenea, el a ordonat inspecții tehnice ale acestor dispozitive.

Linia de funicular, deschisă în 1885, leagă centrul orașului Lisabona, în apropiere de Piața Restauradores, de Bairro Alto, sau Cartierul Superior, renumit pentru viața sa de noapte vibrantă.

Linia Gloria transportă anual aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit primăriei. Portugalia în general, și Lisabona în special a cunoscut un boom turistic în ultimul deceniu, vizitatorii umplând zona populară a centrului orașului în lunile de vară.