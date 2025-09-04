Tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”, a transmis cabinetul prim-ministrului Luis Montenegro, într-un comunicat, potrivit The Guardian.

Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele fiind în stare gravă.

Locul unde s-a produs accidentul este cercetat de anchetatori, iar procuratura generală a anunţat că va deschide o anchetă pentru a stabili cauza tragicului incident.

Accidentul s-a produs miercuri în jurul orei 18:00 (20:00, ora României). Oficialii serviciilor de urgenţă au declarat că toate victimele au fost scoase din funicular în puţin peste două ore.

Imaginile filmate la faţa locului au arătat funicularul cunoscut sub numele de Elevador da Glória, similar unui tramvai şi foarte popular printre turişti, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, complet distrus. Vagonul părea să se fi izbit de o clădire, iar părţi ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea cu o forţă brută şi s-a destrămat ca o cutie de carton…”, a declarat o persoană care a fost martoră la eveniment, pentru canalul de televiziune portughez SIC.