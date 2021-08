Două explozii puternice au avut loc în zona aeroportului din Kabul. Peste 60 de oameni au fost uciși. Alte peste 140 de persoane au fost rănite, a declarat pentru BBC un înalt oficial de sănătate.

12 membri ai serviciului SUA - 11 marini și un medic al Marinei - au fost uciși în atacul de la aeroport, spun reprezentanți ai presei americane.

Un interpret afgan care a lucrat cu forțele americane a asistat la bombardamentul de pe aeroportul din Kabul. Bărbatul a descris cum a ajutat la îngrijirea unei tinere care a murit în brațele sale. „Tocmai am văzut că o mulțime de oameni au fost răniți și oameni care stăteau întinși pe pământ”, a spus el. „Am văzut un copil acolo și am luat-osă o duc la spital. Am dus-o la spital, dar a murit în brațele mele. Avea aproximativ 5 ani. Asta este sfâșietor. Ce se întâmplă acum este sfâșietor, toată această țară s-a destrămat", a continuat interpretul.



Exploziile au venit la puțin timp după ce au fost emise alerte de atacuri teroriste iminente pe aeroportul din Kabul.

Prima explozie la intrarea în aeroportul din Kabul. În zonă se aflau zeci de britanici care așteptau îmbarcarea. unde se aflau câteva zeci de brtianici la coadă pentru a intra pe aeroport. A fost una dintre cele trei porți care au fost închise în urma avertismentelor cu privire la o amenințare teroristă.

Presa internațională titrează că a existat și o a doua explozie lângă un hotel, unde erau cazate trupe și jurnaliști britanici, urmată de focuri de arme.

Cel puțin 60 de persoane au fost rănite în atacurile de la Kabul. Printre ei sunt britanici și afgani. Zeci de ambulanțe au dus răniții la spitalele din capitala afgană.

Existau deja informații că la aeroport urmează să se producă un atac terorist. Pe tot parcursul zilei, Statele Unite și alte țări Occidentale și-au avertizat cetățenii, blocați în capitala afgană să se îndepărteze de urgență de aeroport pentru că există un risc „iminent” de atac terorist în următoarele ore.

Din primele informații ar fi vorba de atentate sinucigașe, însă, deocamdată, atacurile de la aeroportul din Kabul nu au fost revendicate.

UPDATE: Un al treilea atentat a avut loc în apropierea aeroportului din Kabul. Conform datelor preliminare, de data aceasta o camioneta a talibanilor a fost aruncată în aer de o bombă.