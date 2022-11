Printre victime se numără şi două persoane cu dublă cetăţenie somalezo-britanică, a declarat Mohamed Dahir de la poliţia somaleză. Hotelul, popular printre politicieni, era încă sub asediu duminică noapte, informează DPA.

Ministrul somalez al Securităţii interne Ahmed Mohamed Doodishe a fost rănit în atac, a precizat poliţia.

At least four people killed in ongoing overnight siege at a key hotel in Somalia's capital Mogadishuhttps://t.co/Indf5Wkokx