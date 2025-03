”Nu dispinem în prezent de nicio informaţie despre cauza sau mobilul incidentului cu cuţitul”, au transmis oamenii legii într-un comunicat.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații privind starea de sănătate a răniţilor.

Incidentul șocant s-a petrecut joi, la ora locală 15.20 (16.20, ora României), pe strada Sint Nicolaasstraat, la aproximativ 350 de metri de Dam Square, într-un cartier comercial foarte frecventat de turişti, potrivit cotidianului olandez Handelsblad.

Imaginile difuzate pe reţele de socializare surprind un elicopter de traumatologie aterizând în mijlocul pieţiei princioale în oraşul olandez.

