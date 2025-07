De la 9,95 la 10: o diferență de 0,05 care a contat

Rezultatul inițial l-a surprins pe Vlad, care a muncit constant de-a lungul anului și era convins că lucrarea sa merita punctaj maxim. Deși diferența părea nesemnificativă pentru unii, tânărul a considerat că este important să-și susțină efortul până la capăt și a depus contestație. După reevaluare, nota a fost modificată la 10, ceea ce i-a adus media generală maximă.

„Nu am făcut-o din orgoliu, ci pentru că am simțit că merit. Am învățat tot anul și am tratat acest examen cu seriozitate. Când am văzut 9,95, am fost puțin dezamăgit. Simțeam că lucrarea e completă și că merit nota întreagă”, a declarat Vlad pentru presa locală.

Clujul, județ de top în clasamentul național

Vlad este unul dintre cei patru elevi din județul Cluj care au obținut media 10 după afișarea rezultatelor finale. Astfel, Clujul se menține printre județele fruntașe în clasamentul național, cu 92% dintre elevi având medii peste 5, potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Educației.

Evaluarea Națională 2025: mai puține contestații, rezultate ușor mai bune

În total, la nivel național au fost depuse 19.101 contestații – semnificativ mai puține decât în 2024, când numărul a fost de peste 27.000. Procentul mediilor peste 5 a crescut ușor, ajungând la 83,2%, iar numărul elevilor care au obținut media 10 a urcat de la 75 la 85 după recorectare.

Pe lângă București, care rămâne în frunte cu 94% dintre elevi având medii peste 5, județele Cluj, Brăila și Prahova se remarcă prin performanțe școlare solide. La polul opus, Mehedinți, Teleorman și Călărași rămân în coada clasamentului, cu procente între 70 și 72%.

Ce urmează pentru Vlad

Modest, dar hotărât, Vlad spune că își dorește să continue studiile într-un liceu de top din Cluj-Napoca, la specializarea matematică-informatică. Până atunci, plănuiește să se bucure de o vacanță binemeritată, după un an de efort susținut.

Povestea lui Vlad este dovada că perseverența, încrederea în propriile forțe și asumarea pot face diferența – chiar și pentru 0,05 puncte. Rezultatul său confirmă faptul că succesul școlar nu se rezumă doar la note, ci și la atitudine.