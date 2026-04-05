În primul rând, vreau să urez Paște fericit tuturor celor care sărbătoresc astăzi. La mulți ani tuturor celor care poartă nume de flori. Și bunica mea, din partea tatălui, se numea Margareta. Le doresc tuturor o săptămână liniștită, cu pace și cu bine. Este foarte complicat, în ziua de astăzi, să avem parte de astfel de lucruri. Toți cei care nu pot să doarmă de grija mea, cei care în fiecare zi mai fac o postare despre Alexandrescu, cred că sunt foarte nefericiți. Cei care sunt hashtag-i, deja m-am obișnuit, fac parte din viața mea de foarte multă vreme. Cei care mi-au descoperit așa-zise vile de 4 milioane și alte mizerii de genul acesta lansează lucruri care pot fi foarte ușor verificate.

Le spun că lucrez la un material pe care, foarte curând, îl voi face public aici, în emisiunea Culisele Statului Paralel. Sunt trei foști angajați din departamentul de comunicare AUR care, bineînțeles, s-au trădat încă din campania pentru alegerile locale. Ei mai au legături cu anumite personaje din interiorul AUR. La momentul potrivit, le voi da și numele și voi arăta firmele prin care sunt plimbați banii și de unde vin acești bani, cine îi plătește.

Ținta atacurilor online: acuzații, postări și campanii împotriva Ancăi Alexandrescu

Pentru că nu doar pe mine mă denigrează, ci și Realitatea Plus, pe George Simion și pe o mulțime de oameni din jurul lui, pe profesorul Dungaciu, pe domnul Petrișor Puiu și pe doamna avocat Silvia Uscov. Au fost scrise lucruri greu de imaginat la adresa lor. Unul dintre cei trei a fost invitat în emisiunea mea, cred că prin 2021. Mi s-a părut un jurnalist curajos. L-am primit de câteva ori și a continuat să-mi scrie. La un moment dat mi-a spus că face parte din echipa de comunicare AUR. Am foarte multe dovezi că cei care astăzi, printr-o serie de site-uri pe care le voi arăta public, duc o campanie plătită de distrugere a AUR, a lui George Simion, a lui Călin Georgescu, a Realității Plus și a suveraniștilor, în general.

Sunt trei băieți pe care îi plătesc anumite persoane. În campania electorală au fost plătiți de un candidat la Primăria Capitalei. Acum spun că nu mai sunt plătiți, dar foarte curând voi prezenta toate datele despre ei. Acum să trecem la lucruri mai serioase. Ieri și astăzi au apărut dovezi clare că, prin tot felul de tertipuri, statul paralel l-a pus președinte ilegitim pe Nicușor Dan. Așa a câștigat Nicușor Dan. Nu există niciun dubiu.

Cum ar fi fost „fabricată” victoria lui Nicușor Dan

Am spus de mult timp că a fost ajutat de Victor Ponta să intre în turul doi, că Victor Ponta a luat voturi de la PSD, că Crin Antonescu a fost lucrat din interior de o parte din PNL care astăzi este alături de SRI, împreună cu Bolojan și cu Nicușor Dan. Acest lucru este întărit și mai mult de dezvăluirile din aceste zile. Nu există niciun dubiu că oamenii care au fost în staff-ul lui Nicușor Dan și care astăzi se află, în parte, la Palatul Cotroceni sunt apropiați de o anumită grupare din PNL, mai precis de Ludovic Orban și de Ilie Bolojan.

Aceeași grupare ar fi pus la cale farsa cu fotografiile și filmarea în care apar Nicușor Dan, Ponta și Coldea. Nu știu dacă imaginile sunt reale sau nu, dacă acele persoane sunt cu adevărat cele din imagini. Nu știu nici dacă Nicușor Dan a știut sau nu, dar știu sigur că Ana Maria Geană, consilier prezidențial pentru diaspora și o apropiată a familiei lui Nicușor Dan, are legătură cu această posibilă înscenare. Aceasta se lăuda, cu ceva timp în urmă, că își duce copiii la școala lui Nicușor Dan. A fost văzută și în America alături de doamna Grădinaru și de doamna Pungă. A fost și în vacanță, în Moldova și în țară, împreună cu familia lui Nicușor Dan.

Este un personaj care a ajuns acolo prin domnul Stamule, fost consilier al lui Ludovic Orban. Ei fac parte din aceeași grupare. Vă amintiți că Ludovic Orban a fost angajat la Doru Trăilă, avocat care lucra cu generalul Dumitru Dumbravă și cu Florian Coldea. De fapt, întreaga înscenare a victimizat două persoane și i-a ajutat foarte mult pe Victor Ponta și pe Nicușor Dan. Vă amintiți toate aceste episoade. Acestea sunt mecanismele prin care statul paralel l-a pus președinte ilegitim pe Nicușor Dan.

Călin Georgescu scapă de controlul judiciar

O să vorbim în această seară și despre acest lucru. O să vorbim și despre ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu. Am văzut că observă mai mulți că acești hashtag-iști nu vorbesc deloc despre ridicarea controlului judiciar. Ba chiar pe unii i-am văzut că spun: dom’le, o să fugă din țară, o să… Nu vă faceți iluzii, nu fuge nicăieri. Și va ieși săptămânal, chiar dacă nu mai merge la controlul judiciar. Sub o formă sau alta, Călin Georgescu va comunica din ce în ce mai des, așa cum, de altfel, v-am spus.

De ce i-au ridicat controlul judiciar? În primul rând, pentru că era o chestiune de normalitate. Ar fi trebuit să se întâmple, de fapt, nu ar fi trebuit să aibă control judiciar. Într-o țară normală, așa ar fi trebuit să se întâmple, pentru că nu există nicio dovadă împotriva domniei sale, iar dosarele sunt niște făcături politice. La comandă. I-au ridicat controlul judiciar de frică. De frică. Țineți minte ce vă spun. Pentru că lumea este din ce în ce mai nemulțumită, mai furioasă. Credeți că nu știu? Pentru că ei primesc servicii de la serviciile secrete, primesc acele rapoarte despre starea națiunii, periodic. Și știu exact că poporul fierbe și că oamenii sunt nemulțumiți și că se adună din ce în ce mai multă lume în această zonă suveranistă.

De asta sunt și atacurile acestea furibunde la adresa domnului Georgescu și la adresa lui George Simion, la adresa AUR, la adresa celor din jurul lui George Simion. Pentru că sistemul este disperat că din ce în ce mai mulți oameni găsesc această alternativă. Pentru că au văzut că au venit oameni de calitate în această zonă, oameni bine pregătiți. Să știți că sunt și mai mulți. Unii dintre ei încă nu au apărut public, dar lucrează și pregătesc programe și proiecte pentru România.

Acum, pentru că mi-am asumat public susținerea atât pentru domnul Georgescu, cât și pentru AUR și George Simion, evident că sunt și eu o țintă. Tot ceea ce încearcă ei să spună despre mine, să știți că nu mă impresionează, nu mă sperie și nici nu mă victimizez sub nicio formă. Nu mă victimizez. Asta sunt, sunt cu fruntea sus și voi merge în continuare pe același drum. Și eu am să vă arăt vouă că nu aveți ce să arătați despre mine, pentru că, dacă ați fi avut, ați fi scos până acum. Asta vă și disperă, de altfel.

Eu sunt convinsă că cei care au pus la cale acea poveste cu filmările, cu fotografiile, cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, 100% au transmis și în anturajul lui Nicușor Dan sau s-a știut și în anturajul lui Nicușor Dan că se pregătește această chestiune.

Acum, este un lucru pe care l-am spus mai devreme, într-o intervenție telefonică, și anume: toți candidații la prezidențiale beneficiază de protecție, inclusiv informativă. Dacă, într-adevăr, ar fi pus cineva la cale o astfel de chestiune împotriva lui Nicușor Dan, pentru că înțeleg că din aprilie se discuta, sunt convinsă că lui Nicușor Dan i s-ar fi adus la cunoștință și ar fi făcut publică această chestiune. Așadar, există un semn mare de întrebare în legătură cu momentul acela.

Dar cel mai interesant este de ce au scos acum aceste informații. Unii analiști se gândesc că lui Nicușor Dan sistemul îi arată pisica, pentru că întârzie să facă numirile la parchete și la serviciile secrete. Poate fi o variantă. Nu știu dacă e așa, dar poate fi o explicație.

Ilie Bolojan, tot mai prezent în calculele pentru viitor

Mai ales că văd că toți susținătorii lui Nicușor Dan au primit ordin pe unitate să vorbească despre cât de penibil este Nicușor Dan și cât de extraordinar este Ilie Bolojan. Se pregătește un suflu pentru Bolojan, mincinosul care spune că locuiește într-un apartament de 65 de metri pătrați. Măi, nea… Cum să-i minți pe români în halul ăsta? La tine, la Oradea, în apartamentul doamnei prietene? Probabil, pentru că înțeleg că al dumneavoastră este închiriat. Dar aici, la București? În ziua în care a stat… De ce minți oamenii? Cu piscină, cu tot ce trebuie. Nu are piscină vila asta, dar are acces direct la vila de alături, care are piscină, sală de sport, tot ce trebuie.

Nu mai minți românii. Lasă vrăjeala. Am văzut susținătorii lui Nicușor Dan, toți spun: dom’le, e penibil, ne-am păcălit, ce face, cum face. Nu vă lăsați păcăliți. Ei interpretează doar niște partituri. Așa cum au făcut și după anularea alegerilor, după lovitura de stat, Ludovic Orban și Elena Lasconi. Am spus că a fost lovitură de stat, să nu avem discuții.

Acum cântă o altă partitură, pentru că este foarte clar că se pregătește Ilie Bolojan. Joc de glezne. Am văzut pe unii că au zis: dom’le, Ilie Bolojan a anunțat că, dacă Nicușor Dan își dorește al doilea mandat, el nu va candida la prezidențiale. Păi asta tocmai arată că are de gând să candideze la alegerile prezidențiale. Adică, pentru cine știe să înțeleagă printre rânduri.

Ucraina și economia României: acuzații privind vânzarea pe bucăți

Sigur că foarte mulți sunt mai degrabă preocupați de prețuri, de prețurile la carburanți, care nu au scăzut normal după o reducere de 30 de bani. Dar și mai mulți cred că sunt preocupați de faptul că dăm bani în continuare către Ucraina, iar Zelenski, prin oligarhii lui de la Kiev, ne cumpără bucată cu bucată. Tocmai am văzut că se mai cumpără o fabrică de la Iași. O cumpără, cine credeți, Ahmetov, un oligarh de la… pardon.

Adică, totuși, ce vă mai trebuie ca să vă treziți, să înțelegeți ce se întâmplă? Ne ducem gazele acolo. Acum cumpără aceștia pe bucăți. Nu mai știu cine spunea aici, la mine în platou: următoarea țintă, după ce se încheie războiul, va fi România. La cum văd că își întind tentaculele prin România și încep să producă tot felul de lucruri, mă gândesc serios că poate fi o variantă.