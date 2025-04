"În Romania, 90% dintre companiile din IT fac servicii externalizate pentru companii străine. Majoritatea companii americane.(...) Donald Trump a promis scutiri de taxe companiilor americane care aduc înapoi departamentele externalizate. Companiile din IT vor fi primele care vor reveni in USA.

În Pipera este o firma mare de IT americană care are 3-4 cladiri. Daca această firmă își muta activitatea in USA, industria IT intra in sevraj. Dacă până acum le-am luat noi job-urile, acum americanii vor sa-si aducă înapoi joburile", a scrie economistul și expertul contabil Rad Georgescu, într-o postare dintr-o serie de analize privind efectele măsurilor fiscale ale administrației Trump la nivel mondial și local.