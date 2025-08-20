Cum funcționează sprijinul

Tichetul are o valoare de 50 de lei pe lună și poate fi utilizat doar pentru plata facturilor la energie electrică. Sprijinul este valabil până la 31 martie 2026, iar suma disponibilă pe card poate fi folosită în termen de 12 luni de la ultima încărcare. Ministerul Muncii precizează că acest beneficiu nu poate fi înstrăinat și nu se acordă în numerar sau prin transfer bancar.

Plata facturilor se va face direct la oficiile poștale, beneficiarul fiind obligat să prezinte factura de energie și actul de identitate.

Cum se depun cererile

Online: începând de astăzi, pe platforma EPIDS;

În format fizic: de la 28 august 2025, cererile pot fi depuse la primăriile de domiciliu sau la oficiile poștale, pentru persoanele fără acces la internet.

Cererile se depun o singură dată, iar pentru facturile din lunile iulie și august 2025, acestea trebuie trimise până la 27 septembrie 2025.

Cine beneficiază

De acest ajutor pot beneficia:

persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, fără a fi nevoie de cerere.

Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Declarațiile oficiale

„Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii.

La rândul său, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a subliniat: „Sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie”.

Detalii suplimentare

Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România sau să dovedească rezidența legală;

În cazul schimbării adresei sau a componenței familiei, este necesară depunerea unei noi cereri;

Pentru informații și asistență, cetățenii pot apela Call-center-ul 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau pot scrie la sprijinenergie@mmanpis.ro