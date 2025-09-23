Reprezentanții patronatului susțin că tarifele practicate în România sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană, deși materialele și piesele auto sunt adesea mai scumpe decât în alte țări. În acest context, service-urile auto afirmă că nu mai pot susține activitatea la nivelul actual de prețuri și cer transparență din partea ASF în privința timpilor de plată, refuzurilor de despăgubire și litigiilor pierdute de asiguratori, scrie Oficiul de Știri.

În acest context, Patronatul Operatorilor de Service Auto (POSA) solicită ca ASF să își îndeplinească rolul de protejare a consumatorilor, nu doar să reglementeze costurile de reparație. Patronatul atrage atenția că, în ciuda comunicatelor oficiale care promit „ieftinirea” RCA, prima medie a crescut constant în ultimii ani, ajungând la peste 1.200 lei pentru clasa bonus maximă.

„ASF nu trebuie să fie arbitru care fluieră într-o singură direcție. Plata integrală și la timp este cea care redă încrederea în această instituție”, se arată într-un comunicat POS.