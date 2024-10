În schimb, oamenii cumpără conservele deja făcute pentru că ar fi mai ieftine. În plus, prețurile au crescut și la produsele lactate, iar pensionarii spun că se descurcă din ce în ce mai greu.

Legumele și laptele se scumpesc pe bandă rulantă

În mod obișnuit, în această perioadă, gospodinele pregăteau conservele pentru iarnă. Iată că, în acest an, din cauza prețurilor tot mai mari din piețe, au renunțat la acest lucru.

„ - Dumneavoastră, în acest an, faceți conserve pentru iarnă?

- Am făcut deja...la prețuri foarte mari legumele.

- Și ați făcut aceeași cantitate pe care o făceați în alți ani?

- Nu! În niciun caz! Am făcut mai puțin.”

Românii sunt din ce în ce mai nemulțumiți.

„ - Am făcut zacuscă, gogoșari, gogonele, de toate.

- Cum vi se par prețurile?

- Scumpe, la pensiile noastre...

- Am făcut și vinete coapte, și ardei, dar cantitate mică.

- Prețurile cum vi se par?

- Sunt crescute fața de anul trecut.

- Luăm mai puțin.”

În acest an, cele mai multe gospodine aleg să cumpere zacuscă deja făcută din magazine, pentru că, spun ele, le costă mult mai puțin.

Prețurile mari din piețe îi revoltă pe români

„Deja făcute, da. Nu mai consumi nici gaz, nici timpul tău să stai în picioare să le faci. Ar fi o variantă mai ieftină. Da, mai ieftină!”, a transmis o româncă.

Scumpiri au fost înregistrate și la produsele lactate. Românii susțin că prețul ridicat nu justifică nici măcar calitatea tot mai salbă a produselor.

„ - Luați lapte din supermarket?

- Cum îl vedeți la preț? Mai scump?

- Mi se pare destul de scump. Nu are gust. Chiar dacă are 3.5 % grăsime, fără gust.”