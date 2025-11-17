Potrivit Bloomberg, Apple va prezenta primul său smartphone pliabil, denumit iPhone Fold, care va completa sfera vârfului de gamă, alături de cele două modele Pro. Acest fapt marchează pentru prima dată existența a trei flagship-uri în aceeași serie.

Începând de anul viitor, lansările vor fi separate: modelele de top vor fi prezentate în toamnă, iar restul dispozitivelor vor fi lansate în primăvară. Astfel, iPhone 18, iPhone 18e și o nouă versiune de iPhone Air sunt așteptate în al doilea trimestru din 2027. Prin organizarea a două evenimente distincte, la șase luni distanță, compania urmărește să distribuie mai uniform veniturile pe parcursul anului.

Între timp, este aşteptat ca seria iPhone 17 să aducă profituri semnificative lui Apple, chiar dacă vânzările noului iPhone Air au fost sub așteptări.