Potrivit proiectului, noul sistem de calcul urmărește o împărțire mai corectă și mai transparentă a costurilor pentru energia termică, bazată pe două componente: consumul individual și consumul comun. Consumurile individuale vor fi stabilite în funcție de contorul fiecărui apartament, iar consumul comun va fi repartizat proporțional cu cota indiviză a fiecărui proprietar, indiferent dacă este sau nu racordat la sistemul centralizat.

„Este important ca locatarii să înțeleagă că partea de consum comun – adică pierderile și energia termică folosită în spațiile comune – se va plăti de toată lumea, chiar și de către cei deconectați. Practic, fiecare apartament contribuie la funcționarea sistemului clădirii”, explică Laura Firica, director general Gala Ad Imob.

Conform noilor prevederi, dacă apartamentul are contor individual funcțional, consumul se facturează exact pe baza citirii contorului. În lipsa acestuia, sau în cazul în care dispozitivul este defect, consumul se va calcula prin estimare, conform unei metodologii tehnice. În situațiile în care se constată intervenții neautorizate asupra contoarelor, cum ar fi ruperea sigiliilor, consumul va fi stabilit prin calcul, fără a se lua în considerare citirea indicată.

„ANRE dorește să elimine inechitățile dintre locatari și să asigure o repartizare mai echitabilă a costurilor. De aceea, este esențial ca toate contoarele să fie verificate periodic, iar asociațiile de proprietari să colaboreze doar cu prestatori autorizați”, precizează Laura Firica.

Directorul general al Gala Ad Imob atrage atenția și asupra unui aspect tehnic important: durata de viață a repartitoarelor de costuri este de 10 ani. După această perioadă, aparatele își pot pierde precizia, ceea ce poate conduce la transmiterea unor cantități eronate de consum și, implicit, la valori incorecte în lista lunară de întreținere. „Recomandăm asociațiilor să verifice data fabricației și valabilitatea repartitoarelor, deoarece depășirea termenului de funcționare poate genera erori financiare semnificative pentru proprietari”, avertizează Laura Firica.

Pentru locatarii care s-au deconectat complet de la sistemul centralizat, noul regulament nu înseamnă o eliminare totală a obligațiilor de plată. Chiar dacă aceștia nu mai au consum individual, vor contribui în continuare la acoperirea consumului comun. „Mulți proprietari au crezut că, deconectându-se, scapă total de costuri. În realitate, instalațiile comune încă traversează imobilul, iar pierderile de căldură din aceste zone există și îi afectează indirect și pe cei deconectați”, a adăugat reprezentanta Gala Ad Imob.

Responsabilitatea pentru implementarea corectă a noilor reguli revine asociațiilor de proprietari și administratorilor de imobile. Aceștia trebuie să se asigure că imobilele sunt echipate cu sisteme de distribuție orizontală, că toate contoarele sunt funcționale și sigilate, că datele privind suprafețele utile și cotele indivize sunt actualizate, și că se lucrează exclusiv cu prestatori avizați de ANRE. „Administratorii trebuie să se implice activ în actualizarea documentelor și în comunicarea transparentă cu proprietarii, pentru a evita erori în facturare”, subliniază Laura Firica.

Reprezentanții Gala Ad Imob precizează că toate aceste acțiuni fac parte dintr-un demers de informare și prevenție, derulat în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul ANRE nr. 7/2024. „Scopul este conformarea tuturor condominiilor la noile cerințe tehnice și administrative. În final, beneficiul real este o facturare corectă, bazată pe consumul efectiv și pe responsabilitatea fiecărui proprietar”, a concluzionat Laura Firica, director general Gala Ad Imob.