Preoteasa este unul dintre șefii de la o companie de stat care are o pierdere de aproape jumătate de miliard de lei.

Salariul bugetarului cu casă în Dubai, tăiat cu 10%

Traian Preoteasa a făcut un gest surprinzător. Directorul CFR Călători a fost de acord cu reducerea salariului cu 10%. Șeful CFR a fost înduplecat de ministrul transporturilor să-și reducă salariul, chiar dacă în urmă cu câteva săptămâni spunea că primește prea puțini bani de la stat. În același timp, Preoteasa, un veșnic bugetar, a reușit să-și cumpere un apartament în Dubai.

„Am înțeles că salariul ministrului e 13.000 de lei pe lună. Credeți-mă, ei sunt curajoși că sunt miniștri cu banii ăștia. Nu poți să conduci niște ministere - și sunt 15 oameni sau 20 de oameni în România - să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că președintele n-are 100.000 de euro. Aș mai face polemică cu dumneavoastră și când m-am dus eu în Dubai să le spun ce salariu am. Mi-au spus că din ce țară africană vin. Și am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simțit prost, dar asta e realitatea.", a declarat directorul CFR Călători - Traian Preoteasa.

Reducerea salarială se va aplica și directorilor sucursalelor din țară. Toți cei vizați au fost de acord să-și reducă salariile în urma unei discuții în acest sens pe care au avut-o cu ministrul.

În același timp, vor fi reduse cu 20% și salariile a peste 1.400 de angajați de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Acestora li s-a redus programul de muncă de la 5 la 4 zile pe săptămână.