Cu toate acestea, la pompă, prețul a crescut deja și există teama că va ajunge la 9-10 lei litrul.

Din cauza situației Lukoil, sancțiunile impuse de SUA care vor intra în vigoare pe 13 decembrie, amânate 2 săptămâni, prețul la pompă a avut o creștere medie de 25-40 de bani.

Este o creștere artificială, spune ministrul Ivan, care a anunțat controale la benzinării pentru ca litrul de benzină să nu ajungă la 9 lei litrul. Cum s-ar putea întâmpla asta: dacă până pe 13 decembrie nu reușim să preluăm rafinăria Lukoil din țara noastră, atunci creșterea ar fi de 10% spun specialiștii.

Scandalul Lukoil crește prețul carburanților. Cât de mult s-au scumpit carburanții față de luna trecută?

un litru de motorină - 7,98 lei - 5,4% - un plin costă cu 20 de lei mai mult

un litru de benzină costă 7,57 lei - 3,3% - un plin costă cu 12 lei mai mult

Situația rafinăriei Petrotel - Lukoil

„Rafinăria Petrotel Lukoil nu funcționează în momentul de față, este oprită din 15 octombrie. România exportă acum atât benzină, cât și diesel. Nivelul de producție a tot ce înseamnă produse petroliere, cât și importurile diverselor agenți economici, acoperă și depășesc necesarul României.”, a declarat Bogdan Ivan, Ministrul Energiei.