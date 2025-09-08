Un sondaj realizat de Banca Centrală a Austriei și citat de TVR Info arată că peste 522.000 de români intenționează să emigreze în următorul an, arată un studiu realizat Banca Centrală a Austriei, citat de TVR Info.

Datele sondajului arată că doar 2,46% dintre bulgari, 2,17% dintre polonezi și 1,88% dintre unguri au planuri similare, ceea ce evidențiază o tendință mai accentuată în România.

Cei aproximativ 522.000 de români care vor să plece invocă în principal nevoia unui loc de muncă mai bine plătit, dar și dorința de a trăi într-un mediu cu servicii publice funcționale, infrastructură modernă și sisteme echitabile, arată TVR Info.

Deși salariul mediu în România a crescut în ultimii ani, diferența față de țările vest-europene rămâne semnificativă — un angajat român câștigă de 3–4 ori mai puțin decât unul din Germania, Franța sau Marea Britanie.

Tendințe pe termen lung

Studiul mai arată că peste 10% dintre români iau în calcul emigrarea în următorul deceniu, ceea ce ar însemna peste 1,5 milioane de persoane. Specialiștii avertizează că acest fenomen — adesea numit „exodul creierelor” — afectează grav economia României, reducând populația activă și accelerând îmbătrânirea demografică.

Sociologii atrag atenția asupra faptului că pleacă din țară doar cei vulnerabili, ci tot mai des și reprezentanți ai clasei de mijloc, care caută o calitate mai bună a vieții. În lipsa unor reforme consistente în educație, sănătate și infrastructură, România riscă să piardă o parte importantă din forța de muncă calificată.