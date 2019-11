Orban a anunțat bombele din economie care stau să explodeze

2019-11-19 09:34:09 Cine se judecă la americani,câstigă procesele toate.

Cine vă pune ,oameni de mucava ,să vă judecati in SUA sau in Europa ?In primul rând common law lor nu il intelegem ,dacă ura fată de stat e de inteles,procedurile common law sunt complicate.DNA trebuie cu ăști să inceapă,cine a acceptat condiții de judecată la preiteni?Dar Dl Ludovic arata astea ,ca Roman cu fiarele vechi,ca sa le privatizeze.Cine mai foloseste bre CFR pentru transport marfă ,când marfa e trimisă de nemti ca masilile lor.Ce trasportăm în țară mânzați sau noatine ?